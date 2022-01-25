Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал о симптомах нового штамма COVID-19

«Омикрон» умело маскируется под ОРВИ – у человека появляется насморк, боль в горле и температура. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал, как у рязанцев проявляется новый штамм коронавируса, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По словам медика, основная проблема диагностики «омикрона» в том, что он умело маскируется под ОРВИ - как правило, болезнь начинается с насморка, боли в горле и повышения температуры.

«На ранних стадиях заболевания мы рекомендуем противовирусные препараты, обильное питье и контроль температуры тела», - рассказал главврач.

Медик отметил, что коронавирус протекает легче у тех, кто вовремя сделал прививку. Тем не менее, в группе риска по-прежнему остаются пациенты с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. Высок риск тяжелого течения болезни и у невакцинированных людей.

«Признаки тяжелого течения – стойкий рост температуры тела выше 38 градусов, непроходящая головная боль и обострение сопутствующих заболеваний», - добавил Карпунин.

Между тем, новый штамм, как и предполагалось, оказался довольно заразным. В региональном минздраве сообщили, что за три дня число заболевших в поликлинике рязанской ОКБ выросло втрое. В ведомстве отметили, что такая динамика характерна для «омикрона».

Ранее рязанские ученые и медики в интервью «КП-Рязань» рассказали об особенностях нового штамма коронавируса и его прогнозах.