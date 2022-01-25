Рязанские врачи о новом штамме COVID-19: «Омикрон» может вытеснить остальные мутации и превратиться в разновидность гриппа

Считается, что по уровню заразности новый штамм можно сравнить с корью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанская область готовится к очередной волне коронавируса, которая может быть вызвана «омикроном» – новым штаммом COVID-19, названным 15-й буквой греческого алфавита. «КП-Рязань» выяснила у медиков, какие особенности у «омикрона», насколько эффективна отечественная вакцина против нового штамма, чего ждать рязанцам и как бороться с новым обликом уже привычной заразы.

«Чихнув, носитель «омикрона» может заразить до ста человек»

– Этот штамм является очередным мутантом коронавируса, которых на самом деле достаточно много, – рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории, заведующий кафедры инфекционных болезней РязГМУ Владимир Мартынов. – Все мы помним первый так называемый «уханьский» вариант, потом появился «английский» штамм и другие варианты, затем наиболее патогенный «дельта», и вот сейчас доминирующим штаммом становится «омикрон». Считается, что первоначально «омикрон» появился в Южной Африке, но пик заболеваемости у них уже прошел. Этот штамм считается более заразным, чем предыдущие, и в этом качестве его можно сравнивать с таким заболеванием, как корь.

По словам Владимира Александровича, один заболевший новой мутацией коронавируса, в случае если он чихнет в закрытом помещении, может заразить до ста человек. Кроме того, отмечается что у «омикрона» более короткий инкубационный период (от двух до семи дней – Ред.):

– Но есть и хорошие в этом отношении новости – считается, что этот вариант является менее патогенным, поражающим преимущественно верхние дыхательные пути и протекающим примерно, как обычная простуда или бронхит. То есть он значительно реже проникает ниже и вызывает гораздо меньше осложнений. Хотя, как и в случае с предыдущими штаммами, люди пожилого возраста, а также те, кто страдает сопутствующими заболеваниями, находятся в зоне риска, и у них могут возникнуть опасные осложнения. Но это типично не только для коронавируса, но и для целого ряда других заболеваний. Когда мы работаем с привычным гриппом и видим, что перед нами пожилой человек с гипертонией, сахарным диабетом, ожирением и другими заболеваниями, мы предполагаем возможные осложнения. Мы должны это предвидеть и с учетом данных факторов их вести.

«Существует мнение, что с появлением «омикрона» пандемия закончится»

Еще одна хорошая новость: по мнению профессора, этот вариант отличается более легким течением, а продолжительность заболевания при отсутствии осложнений не превышает, как правило, одной недели. То есть очень напоминает грипп.

– Сегодня этот вариант в некоторых странах является доминирующим, а в России, по данным, озвученным около недели назад главным санитарным врачом Поповой, он составляет порядка 60% от общей заболеваемости COVID-19. Сейчас, я думаю, этот процент значительно больше, так как уровень заболеваемости объективно растет. Но при всем этом количество тяжелых форм не увеличивается. Это видно по стационарам и по госпитальным базам. На примере Рязани скажу, что сейчас больницы не загружены на столько, насколько это рассчитывалось, – поделился Владимир Мартынов.

Кроме того, существует достаточно позитивное мнение в медицинском и научном сообществе, что с приходом «омикрона» ковид перейдет в плоскость обычной сезонной респираторной вирусной инфекции. А наиболее тяжелый вариант «дельта» будет и дальше вытесняться. С одной стороны, под прессом вакцинального иммунитета, с другой, – в связи с давлением иммунитета, приобретенного естественным способом. То есть он будет выдавливать другие наиболее патогенные варианты.

– Что же касаемо появления других штаммов, то они уже есть. Например, есть информация, что появился мутант, сочетающий структурные черты «дельта» и «омикрона», но как он себя поведет клинически, пока сказать сложно. Но все-таки существует мнение, что с появлением «омикрона» пандемия закончится, – рассказал заведу- ющий кафедрой.

«Отдельных рекомендаций по лечению «омикрона» пока нет»

Согласна с мнением своего коллеги и врач-терапевт высшей категории Ольга Вишневская. Доктор рассказала, что «омикрон» является результатом мутации COVID-19, и, как показывает практика других стран, у него большая контагиозность (заразность – Ред.), но и одновременно заболевание протекает в более легкой форме:

– При этом поражаются в первую очередь верхние дыхательные пути (носовая полость, ротоглотка и гортань), а не легкие, как было в случае с предыдущими вариантами. Протекает заболевание в виде острого ринита, острого фарингита и острого ларинготрахеита. Интоксикация при этом варианте коронавируса тоже ниже, чем у других штаммов. Температура тела обычно повышена, но в пределах 37-38 градусов.

В то же время врач отмечает, что диагностика «омикрона» в нашем регионе еще не совсем внедрена в практику. Но с подобной этому штамму симптоматикой при отрицательном тесте на COVID-19 она сталкивалась:

– Каких-то отдельных рекомендаций по лечению «омикрона» пока нет. Говоря же о перспективах развития пандемии, соглашусь с коллегами и предположу, что качества нового штамма могут перевести его в разряд острых вирусных инфекций, таких как парагрипп или грипп. Если, конечно, не будет поражений легких и летальных исходов.

«Отечественная вакцина уже показывает свою эффективность»

В разговоре с «КП-Рязань» Владимир Мартынов сослался на российско-итальянское исследование, показавшее, что уровень нейтрализующих антител к «омикрону» у привитых «Спутником» вдвое выше, чем у вакцинированных «Пфайзером»:

– Считается, что существующие в мире вакцины менее эффективны в борьбе с «омикроном», но они точно защищают от тяжелого течения заболевания. Также всем, кто уже прошел вакцинацию, рекомендуется сделать бустерную дозу прививки спустя полгода после первичной вакцинации или после перенесенного ранее заболевания. Что же касается эффективности «Спутника V» в борьбе с «омикроном», то исследование сыворотки крови вакцинированных показало, что уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в образцах крови привитых «Спутником» оказался в среднем вдвое выше, чем в пробах вакцинированных «Пфайзером». При сравнении сывороток крови, полученных вскоре после вакцинации и более поздних проб, выяснилось, что после «Спутника» уровень вируснейтрализующих антител к «омикрону» снижается медленнее.

И действительно, согласно информации, опубликованной на портале препринтов научных публикаций MedRxiv (здесь размещаются материалы, которые еще не прошли независимое научное рецензирование – Ред.), отечественная вакцина показала свое преимущество перед зарубежными аналогами.

Вместо послесловия

Как бы то ни было, чтобы свести к минимуму риски для здоровья на пике волны «омикрона», врачи призывают не только сделать прививку, но и обязательно носить маски, а лучше респираторы. Все остальные меры профилактики – социальную дистанцию, обработку рук и помещений нужно продолжать соблюдать всем без исключения. Представителям старшего поколения и людям с хроническими заболеваниями сейчас лучше вообще избегать любых посещений людных мест.

«КП-Рязань» выражает благодарность в подготовке статьи Рязанскому государственному медицинскому университету имени академика И. П. Павлова и лично ректору Роману Калинину, а также сотрудникам медицинского центра «СМ-клиника».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На данный момент «омикрон» обнаружен более чем в ста странах. В том числе и в России. Также первый случай заражения уже выявлен в Рязанской области. Еще 12 января оперативная группа правительства Рязанской области сообщила, что новый штамм завез военный, прибывший в регион из Африки. Правда, где конкретно был военнослужащий на африканском континенте, его возраст, а также сведения о пройденной вакцинации, не уточняются.