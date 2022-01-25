Школа №39 в Рязани ушла на карантин до 1 февраля

Еще одна школа Рязани уходит на карантин. С 26 января по 1 февраля включительно занятия отменены в школе №39 (Первомайский проспект, 62 корпус 1).

«В связи с превышением уровня заболеваемости по ОРВИ в нашей школе учебный процесс в 1-11 классах организован с применением электронного обучения и дистанционных технологий», - говорится в сообщении.

Если обстановка того требовать не будет, дети вернутся в учебные классы 2 февраля.

Ранее сообщалось о роспуске школьников по домам в семи школах Рязани (читать подробнее).

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