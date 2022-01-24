В Рязани закрыли на карантин еще семь школ.
В Рязани распустили по домам учеников еще семи городских школ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на городское управление образования.
Из-за карантина по заболеваемости ОРВИ власти приняли решение временно закрыть следующие учебные заведения:
- школу №13 на Первомайском проспекте;
- школу № 15 на улице Лермонтова;
- школу № 56 на улице Бирюзова;
- школу № 47 на улице Великанова;
- школу № 62 на улице Советской Армии;
- школу № 67 на улице Тимакова;
- школу № 75 на Васильевском проезде.
Как долго школы не будут работать, в сообщении не уточняется. Также, в пресс-службе мэрии отметили, что карантин в школе №35 закончится в среду, 26 января.
Ранее на дистанционное обучение отправили учеников еще двух рязанских школ - №5 и №69.