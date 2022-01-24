В Рязани закрыли на карантин еще семь школ.

В Рязани распустили по домам учеников еще семи городских школ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на городское управление образования.

Из-за карантина по заболеваемости ОРВИ власти приняли решение временно закрыть следующие учебные заведения:

- школу №13 на Первомайском проспекте;

- школу № 15 на улице Лермонтова;

- школу № 56 на улице Бирюзова;

- школу № 47 на улице Великанова;

- школу № 62 на улице Советской Армии;

- школу № 67 на улице Тимакова;

- школу № 75 на Васильевском проезде.

Как долго школы не будут работать, в сообщении не уточняется. Также, в пресс-службе мэрии отметили, что карантин в школе №35 закончится в среду, 26 января.

Ранее на дистанционное обучение отправили учеников еще двух рязанских школ - №5 и №69.