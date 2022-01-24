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Здоровье23 января 2022 23:54

В Рязани три школы закрылись на карантин

В других образовательных учреждениях на удаленку переведены отдельные классы
Источник:kp.ru
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В воскресенье, 23 января, пресс-служба администрации Рязани, ссылаясь на данные управления образования и молодежной политики, сообщила, что две городские школы с понедельника (24 января) закрываются на карантин. Речь идет о школах № 5 и № 69. Также напомним, что школа №35 ранее была закрыта на карантин – в ней ограничения продлятся до 25 января.

В других школах на удаленку переведены отдельные классы. Так из-за ситуации с ОРВИ введены ограничения в 41 классе в 16 школах, из-за коронавируса – в 175 классах 45 школ.