В Рязани три школы закрылись на карантин

В воскресенье, 23 января, пресс-служба администрации Рязани, ссылаясь на данные управления образования и молодежной политики, сообщила, что две городские школы с понедельника (24 января) закрываются на карантин. Речь идет о школах № 5 и № 69. Также напомним, что школа №35 ранее была закрыта на карантин – в ней ограничения продлятся до 25 января.

В других школах на удаленку переведены отдельные классы. Так из-за ситуации с ОРВИ введены ограничения в 41 классе в 16 школах, из-за коронавируса – в 175 классах 45 школ.