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Общество24 января 2022 13:54

В ночь на 25 января в Рязанской области похолодает до -17

Осадков синоптики не обещают, но на дорогах будет скользко
Источник:kp.ru
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День студента в Рязани и области будет морозным. Прогноз на 25 января опубликовала пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на метеорологов.

Во вторник синоптики ожидают в Рязанской области облачную с прояснениями погоду и без существенных осадков. Но на дорогах сохранится гололедица.

В ночные часы ветер будет переменчивым, его скорость не превысит 2 – 7 м/с. Днем направление ветра станет южным, а скорость увеличится до 4 – 9 м/с.

Температура воздуха же понизится сразу на пять градусов. Ночью столбики термометра покажут -12…-17 градусов, днем будет не выше -7…-12.