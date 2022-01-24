В ночь на 25 января в Рязанской области похолодает до -17

День студента в Рязани и области будет морозным. Прогноз на 25 января опубликовала пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на метеорологов.

Во вторник синоптики ожидают в Рязанской области облачную с прояснениями погоду и без существенных осадков. Но на дорогах сохранится гололедица.

В ночные часы ветер будет переменчивым, его скорость не превысит 2 – 7 м/с. Днем направление ветра станет южным, а скорость увеличится до 4 – 9 м/с.

Температура воздуха же понизится сразу на пять градусов. Ночью столбики термометра покажут -12…-17 градусов, днем будет не выше -7…-12.