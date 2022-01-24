После коррупционного скандала дирекцию благоустройства Рязани возглавил Александр Суров

Исполнять обязанности руководителя МБУ «Дирекция благоустройства города» ближайшее время будет Суров Александр Юрьевич. В качестве главы муниципального предприятия чиновник выступил на «Радио России», где рассказал об уборке снега в Рязани.
Отметим, что на сайте городской администрации в разделе «Муниципальные предприятия» и.о. руководителя по-прежнему значится Андрей Ковалев.
Ранее в Рязани задержали троих сотрудников дирекции благоустройства, одним из которых был замруководителя предприятия (читать подробнее).
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