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Происшествия23 января 2022 13:10

Рязанец повис за окном многоэтажки под одобрительные возгласы «друзей»

На риск жизнью молодой человек пошел, судя по всему, ради удачного снимка
Источник:kp.ru
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Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

Фото: «Новости Рязани ВКонтакте».

Рязанец повис за окном многоэтажки на Московском шоссе под одобрительные возгласы «друзей». На видео, опубликованном в группе «Новости Рязани ВКонтакте», люди, находящиеся в этот момент в комнате, очень радуются происходящему.

«Видно, что молодой человек перевязан каким-то тросом, но держится он за руку товарища. Все это они сами выложили в соцсети», - написал автор поста и выразил надежду, что полиция даст правовую оценку случившемуся.

Возвращаясь же к самому видео, из диалога на нем можно сделать вывод, что смертельной опасности парня подвергли, судя по всему, ради удачного снимка.

Позже появилось объяснение участника ролика. Он рассказал, что занимался ремонтом кондиционера.