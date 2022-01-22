С «православным витязем» Виктором Тихоновым прощались при закрытом гробе. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Появились фото и видео с церемонии прощания с руководителем общественной организации «Православные витязи» Виктором Ивановичем Тихоновым. Отпевали «витязя» в Николо-Ямском храме города Рязани.

Глава молодежной организации умер на 65-м году жизни. Фото: Александр КАРАВАЕВ

На отпевании кроме родных и близких покойного находились десятки его воспитанников, а также нынешние юные «витязи».

Заканчивал отпевание митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

С «православным витязем» Виктором Тихоновым прощались при закрытом гробе Фото: Александр КАРАВАЕВ

Отметим, что тело Виктора Тихонова находилось в закрытом гробу. Это одна из причин считать, что одной из причин его смерти стал коронавирус.

Проститься с Виктором Тихоновым пришли несколько десятков человек. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Виктор Иванович Тихонов ушел из жизни 20 января 2022 года. Более 20 лет с момента основания он руководил «Православными витязями». Через организацию прошли сотни рязанских мальчишек и девчонок, а за свою профессиональную работу Виктора Ивановича удостоили ордена преподобного Серафима Саровского III степени (читать подробнее).

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