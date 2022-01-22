С «православным витязем» Виктором Тихоновым прощались при закрытом гробе.
Фото: Александр КАРАВАЕВ
Появились фото и видео с церемонии прощания с руководителем общественной организации «Православные витязи» Виктором Ивановичем Тихоновым. Отпевали «витязя» в Николо-Ямском храме города Рязани.
Глава молодежной организации умер на 65-м году жизни.
Фото: Александр КАРАВАЕВ
На отпевании кроме родных и близких покойного находились десятки его воспитанников, а также нынешние юные «витязи».
Заканчивал отпевание митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
С «православным витязем» Виктором Тихоновым прощались при закрытом гробе
Фото: Александр КАРАВАЕВ
Отметим, что тело Виктора Тихонова находилось в закрытом гробу. Это одна из причин считать, что одной из причин его смерти стал коронавирус.
Проститься с Виктором Тихоновым пришли несколько десятков человек.
Фото: Александр КАРАВАЕВ
Виктор Иванович Тихонов ушел из жизни 20 января 2022 года. Более 20 лет с момента основания он руководил «Православными витязями». Через организацию прошли сотни рязанских мальчишек и девчонок, а за свою профессиональную работу Виктора Ивановича удостоили ордена преподобного Серафима Саровского III степени (читать подробнее).
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