Минприроды Рязанской области отреагировало на информацию о сливе нечистот в Солотче

В Солотче под Рязанью сливают нечистоты прямо в лес. Фото: НРВК.

В региональном министерстве природопользования отреагировали на появившуюся в сети информацию о сливе нечистот в рязанской Солотче. Ответ на жалобу рязанцев ведомство разместило в соцсетях.

Чиновники сообщили, что уже взяли информацию в работу и пообещали разобраться в ситуации.

«По данному факту возбуждено административное расследование», - прокомментировали в министерстве.

Ранее очевидцы засняли ассенизаторскую машину с 10-тонной бочкой, которая сбрасывала содержимое в канализацию по дороге на Лысую гору. Рязанцы рассказали, что подобное происходит уже не в первый раз.