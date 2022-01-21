В курортной Солотче под Рязанью снова сливают фекалии. Фото: НРВК.

В курортном поселке Солотче вновь сливают нечистоты. Фотографии появились в паблике НРВК.

«Рядом с детским санаторием имени Ленина, дорога на Лысую гору… Стали сливать нечистоты в ливневую канализацию или просто канализацию, но это запрещено. Только теперь 10-тонными бочками по пять-семь рейсов в день. Летом их разогнали, теперь опять вернулись, только теперь с 10 тонами фекалий», - написал анонимный автор.

По словам анонима, заявление в полицию уже написано, но «там отнеслись без особого рвения».

«Если сработают, то хвала им и почет, посмотрим», - заключил автор.

Летом прошлого года появилось видео, как ассенизаторская машина в селе Заборье Рязанского района сливала содержимое в реку Старица (читать подробнее).

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