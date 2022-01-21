По факту падения гимнастки в рязанском цирке возбудили дело

В Рязани прокуратура Советского района возбудила административное дело по факту падения цирковой гимнастки ООО «Цирковая компания «Журавли» во время представления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что днем 9 января 2022 года в номере «Воздушные полотна» во время спуска вниз девушка подняла обмотанные полотном руки вверх и выскользнула с высоты трех-четырех метров на манеж.

В результате происшествия девушка получила тяжелую травму.

После проверки обстоятельств случившегося прокуратура усмотрела в указанном инциденте нарушения законодательства в сфере охраны труда.

Ранее в цирке прокомментировали падение гимнастки: «Артистка находится в сознании. Девушку госпитализировали в ОКБ и в настоящий момент ей проводят диагностику» (читать подробнее).

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