В рязанском цирке воздушная гимнастка упала с высоты

Фото: театр спорта "Журавли".

9 января в Рязанском государственном цирке во время представления воздушная гимнастка упала четырехметровой с высоты. Об этом «КП-Рязань» сообщила главный администратор учреждения Елена Черникова.

- Артистка находится в сознании. Девушку госпитализировали в ОКБ и в настоящий момент ей проводят диагностику, - рассказали в цирке и уточнили, что говорить о состоянии пострадавшей пока преждевременно.

По данным же экстренных служб, 20-летняя гимнастка получила сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника и возможно переломом позвоночника.

Напомним, в настоящий момент на рязанской арене идет представление «Подарок на Рождество». В нем принимают участие артисты театра спорта «Журавли».