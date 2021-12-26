Рязанский цирк приглашает на программу «Подарок на Рождество»

Фото: Рязанский цирк.

С 25 декабря по 16 января в рязанском цирке Российская государственная цирковая компания, цирковая компания «Журавли», труппа российского национального балет Театр La Pushkin при поддержке министерства культуры РФ представляют спектакль – фантазию «Подарок на Рождество».

Зрителей ждет многожанровая феерия по мотивам трогательной рождественской сказки «Щелкунчик и мышиный король» Теодора Амадея Гофмана, наполненная чарующей музыкой Петра Ильича Чайковского.

История о любви и взрослении, ожиданиях и надеждах, мечтах и сновидениях не оставит равнодушной зрителей любого возраста. Куклы рождественского вертепа, салонные балерины и цирковые обитатели скоморошьего райка разыграют историю про игрушечную войну и настоящую отвагу, про разбитые бумажные сердца и искренне горящие глаза, про сказочные дворцы и реальные способы там оказаться.

А поскольку эта сказка – новогодняя, в ней обязательно будет место и ёлке, и чудесам!

Билеты: 800, 1000, 1200, 1800, 2000 рублей.