Устав ждать властей, рязанцы сами скинулись на трактор и почистили дорогу на Введенской

На улице Введенской в Рязани местные жители за свои деньги наняли трактор и очистили дорогу от снега.

«Когда мы увидели в очередной раз нашу прекрасную дорогу на улице Введенской, мы поняли, что больше не можем ездить по ней и парковаться. Поэтому мы с соседями собрали денег, наняли трактор, и своими силами почистили дорогу, которая находится на балансе у города», - сказал один из местных жителей Денис Скрипченко.

По его словам, за всю зиму здесь ни разу никто не убирал - ни управление благоустройства, ни дирекция, ни подрядчики.

«Поэтому мы все сделали сами. Как всегда. Своими силами и за свой счет. И будем продолжать, потому что кроме нас это никому не нужно», - подчеркнул рязанец.

А в поселке Сараи рязанец оборудовал свою «Ниву» отвалом и расчищает снег по всему поселку. Сейчас автомобиль напоминает маленький бульдозер. Мужчина помогает чистить дорогу не только себе, но и соседям (подробнее).

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