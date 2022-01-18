Рязанец оборудовал свою «Ниву» отвалом и расчищает снег по всему поселку. Фото: издательство "Пресса".

В поселке Сараи Рязанской области местный житель Михаил Тюренок расчищает снег с помощью своего автомобиля «Нива». Для этого он установил на машину отвал, сообщает «Пресса».

- Сварил нож-отвал из того, что было. Оборудовал им машину. Вроде бы ничего так получилось, - коротко прокомментировал мужчина.

Теперь Михаил не только к своему дому расчищает дорогу, но помогает соседям. Кроме того, расчищает мужчина от снега и общественную территорию возле контейнера по сбору твердых коммунальных отходов.

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