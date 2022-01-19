На окраине Рязани стая собак загрызла дворнягу

Фото: «Рязань | Народный контроль»

В рязанском микрорайоне Семчино стая бродячих собак загрызла дворнягу. Об этом сообщили очевидцы случившегося в группе «Рязань | Народный контроль» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что стая из девяти животных напала на другую собаку.

«Умирающую ее забрали какие-то люди, скорее всего служба отлова или волонтеры», - написано в сообщении.

Напомним, 15 января, в социальных сетях руководитель галереи дизайна «Переулок счастья» Кира Рязанова рассказала, что знаменитого кремлевского кота Тишку порвала свора собак. В итоге кот погиб, а животные продолжают безнаказанно «контролировать» главную святыню рязанской земли.