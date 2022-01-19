У администрации Рязани появилась идея, как быстро убрать снег с улиц города

Механизированную уборку снега с улиц Рязани необходимо соединить с очисткой пешеходных зон. Фото: admrzn.ru.

Механизированную уборку снега с улиц Рязани необходимо соединить с очисткой пешеходных зон. Такое простое решение снежных проблем в городе предложил и.о. заместителя главы администрации Борис Ясинский.

19 января чиновник приехал с инспекцией в микрорайон Дашково-Песочня. Первое, что бросилось в глаза проверяющим, – большие сугробы на обочинах от улицы Тимуровцев до улицы Советской Армии. Отвалы, образованные после грейдирования дороги, сильно затрудняют передвижение пешеходов.

«Пешеходные переходы необходимо чистить в ночь, сразу же после прохождения спецтехники по уборке проезжих частей», - заключил замглавы администрации.

В самой Песочне с уборкой снега тоже оказалось все не так просто. Тротуары на улице Новоселов коммунальщики почистили, а на проезжей части комиссия увидела сужение дороги из-за снежных отвалов. В течение недели участок грейдируют, после чего снег вывезут.

Помимо этого, Дирекции благоустройства поручили привести в порядок лестницы около 7 детской поликлиники и у дома № 50 по улице Новоселов, почистить остановку и разворотный круг «Новоселов, 60», а также грейдировать межквартальную дорогу и подъезд к физкультурно-оздоровительному комплексу «Капитан».

Ранее заместитель председателя регионального правительства Евгений Беленецкий дал рязанским коммунальщикам неделю, чтобы очистить город от снега.