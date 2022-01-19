Высокопоставленный чиновник дал неделю, чтобы очистить Рязань от снега

Второй год подряд в Рязани никто не очищает от снега места платных парковок.

19 января заместитель председателя регионального правительства Евгений Беленецкий провел рабочее совещание, посвященное теме уборки Рязани от снега и наледи.

- Работу проделываем большую, но на сегодняшний день она недостаточная, - с таких слов начал встречу Евгений Анатольевич. – Госжилинспекция должна активно взаимодействовать с управляющими компаниями и в случае злостных нарушений последними своих обязательств лишать их лицензий.

Зампред потребовал от служб наладить системную работу, привлекать к уборке улиц и вывозу снега сторонние предприятия. Префектам было дано задание составить карты своих районов – определить «стратегические» объекты: детские сады, школы, больницы, магазины – тротуары, к которым должны быть всегда почищены.

- Важно, чтобы префект знал, кто конкретно отвечает за расчистку того или иного участка, - подчеркнул Беленецкий.

От имени редакции отметим: странно, что к 2022 году в Рязани (областном центре!) до сих пор неизвестно, кто должен убирать тот или иной участок.

Зампред дал неделю, чтобы заметно улучшить ситуацию во дворах и на улицах. В противном случае могут последовать кадровые решения.