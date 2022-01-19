В 2021 году с уличных колодцев Рязани украли 621 чугунную крышку

В 2021 году с улиц Рязани похитили 621 чугунную крышку. Статистику приводит пресс-служба горадминистрации, ссылаясь на данные Водоканала.

Чтобы пресечь постоянные кражи, муниципальное предприятие уже начало процедуру замены чугуна на железобетон и композитные материалы. Такие люки в основном используются на зеленых зонах и внутри жилых кварталов. В 2021 году Водоканал закупил более 200 крышек и свыше 100 люков с кольцом из композитных материалов, а в январе 2022 года - еще 110 тяжелых армокаркасных люков. Они будут закрывать смотровые водопроводные и канализационные колодцы.

Воруют люки и у РМПТС. Сотрудники теплосети при проверке своих колодцев постоянно обнаруживают открытые. Так, по две крышки пропали в Железнодорожном, Октябрьском и Советском районах Рязани. Лучшим по статистике оказался лишь Московский район – из 120 проверенных колодцев все оказались закрытыми.

Тем временем люки продолжают исчезать с городских улиц. Только с начала 2022 года неизвестные похитили уже девять крышек.