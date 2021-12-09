Чугунные крышки люков в Рязани меняют на крышки, которые похищать невыгодно

Люки колодцев в Рязани получат новые крышки, и они уже будут не чугунными. Такое решение принял городской «Водоканал» после серии краж крышек в разных точках областного центра. Об этом сообщает администрация Рязани.

Предприятие уже закупило более 200 крышек и более 100 люков с кольцом из композитных материалов. Коммунальщики надеются, что нечугунное оборудование будет невыгодно похищать.

Только по официальной статистике, с начала 2021 года в Рязани исчезли 480 чугунных крышек, из них 175 украли в октябре-ноябре в Октябрьском районе.

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