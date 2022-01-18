Опергруппа сделала важное объявление для рязанцев в связи с появлением в регионе омикрона.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Чиновники опергруппы опубликовали обращение к рязанцам в связи с выявлением нового штамма коронавируса – омикрона. Как отметили власти, необходимо строго соблюдать профилактические меры. К ним относятся:
- прививка против коронавируса;
- по возможности избегать посещения мест массового скопления людей;
- использовать маску или респиратор;
- обрабатывать руки антисептиками;
- обеспечивать чистоту квартир и рабочих мест.
«Если появились респираторные симптомы, необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться за помощью к врачам», - говорится в сообщении.
В Рязанской области выявили первый случай заражения омикроном - новым штаммом вируса SARS-CoV-2, который и вызывает коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова, внеся Рязань в число 13 регионов страны, где официально зафиксировали омикрон (подробнее).
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