Опергруппа сделала важное объявление для рязанцев в связи с появлением в регионе омикрона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чиновники опергруппы опубликовали обращение к рязанцам в связи с выявлением нового штамма коронавируса – омикрона. Как отметили власти, необходимо строго соблюдать профилактические меры. К ним относятся:

- прививка против коронавируса;

- по возможности избегать посещения мест массового скопления людей;

- использовать маску или респиратор;

- обрабатывать руки антисептиками;

- обеспечивать чистоту квартир и рабочих мест.

«Если появились респираторные симптомы, необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться за помощью к врачам», - говорится в сообщении.

В Рязанской области выявили первый случай заражения омикроном - новым штаммом вируса SARS-CoV-2, который и вызывает коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова, внеся Рязань в число 13 регионов страны, где официально зафиксировали омикрон (подробнее).

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