В крещенскую ночь автобусы до озера Орехового в Рязани будут ходить каждые 15 минут

Власти Рязани рассказали, как будет ходить общественный транспорт до городской иордани на Ореховом озере. Традиционные крещенские купания в 2022 году начнутся в 22.00 18 января и продлятся до 2.00 ночи 19 января. Все это время между площадью Свободы и купелью на Орешке будут курсировать два автобуса.

Для удобства горожан транспорт будет отправляться с остановок каждые 15 минут.

Соответственно, от площади Свободы до озера Ореховое автобусы поедут в 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 0:00, 0:15, 0:30, 00:45, 1:00, 1:15, 1:30 и 1:45 ночи.

В обратном направлении общественный транспорт проследует в 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 0:00, 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45 и 2:00 ночи.

В крещенскую ночь в Рязани будет функционировать только одна официальная купель на озере Ореховом. Власти предостерегли горожан от купания в иных открытых водоемах (читать подробнее).