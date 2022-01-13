Крещение в Рязани 2022: окунуться можно будет только в Ореховом озере

Крещение в Рязани 2022: проезд до купели на автобусе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на 19 января все желающие рязанцы смогут окунуться в крещенскую купель. Крещение в Рязани 2022 пройдет на Ореховом озере, куда будут ходить автобусы с площади Свободы.

Для православных экстремалов с 18 января 23:00 до 19 января 02:00 на Ореховом озере оборудуют сходни к купели, установят парапеты, скамейки, разложат сено. Кроме того, городские власти оборудуют отапливаемые палатки для переодевания.

В настоящее время из-за коронавирусных ограничений специалисты решают вопрос по пропускному режиму к купели.

Власти просят жителей и гостей города участвовать в крещенских купаниях только на озере Ореховое.

«Купание в иных открытых водоемах на территории Рязани небезопасно», - говорится в сообщении.

Где еще в Рязанской области обустроят купели на Крещение 2022 года, будет известно позже.

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