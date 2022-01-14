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Происшествия14 января 2022 7:09

На улице Интернациональной маршрутка сбила 16-летнюю рязанку

Девочке понадобилась медицинская помощь
Источник:kp.ru
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13 января на улице Интернациональной в Рязани маршрутка сбила 16-летнюю горожанку.

13 января на улице Интернациональной в Рязани маршрутка сбила 16-летнюю горожанку.

13 января на улице Интернациональной в Рязани маршрутка сбила 16-летнюю горожанку. Случилось это примерно в 14:10 у дома №7а – на остановке «Школа» в сторону центра.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, микроавтобусом «Вектор Некст» управлял 51-летний житель Рязани.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - рассказали полицейские.

Всего за сутки в трех ДТП на территории региона пострадали четыре человека.