На улице Интернациональной маршрутка сбила 16-летнюю рязанку

13 января на улице Интернациональной в Рязани маршрутка сбила 16-летнюю горожанку.

13 января на улице Интернациональной в Рязани маршрутка сбила 16-летнюю горожанку. Случилось это примерно в 14:10 у дома №7а – на остановке «Школа» в сторону центра.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, микроавтобусом «Вектор Некст» управлял 51-летний житель Рязани.

«В результате происшествия пешеход получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь», - рассказали полицейские.

Всего за сутки в трех ДТП на территории региона пострадали четыре человека.