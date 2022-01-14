ЦППК объяснила выпуск экспресса «Рязань – Москва» без отопления

Центральная пригородная пассажирская компания прокомментировала выпуск на линию железнодорожного экспресса «Рязань – Москва» с неисправной системой отопления. Такая ситуация произошла с электропоездом, который отправлялся в 8 часов утра 11 января.

Ранее сообщалось, что температура в неотапливаемых вагонах была около 0 градусов. Пассажиры, заплатившие минимум 780 рублей, были вынуждены либо оставаться на своих местах в таких условиях, либо продолжать поездку в теплых вагонах (некоторым при этом пришлось стоять).

«Отмена электропоезда в день отправления повлекла бы за собой нарушение планов пассажиров, которые заранее запланировали и оплатили поездку. На данный рейс было продано около 60% билетов, поэтому было решено выпустить поезд на маршрут», - объяснили в ЦППК.

В компании отметили, что заменить состав на резервный за время после заступления локомотивной бригады на смену не представлялось возможным. «Нестабильно» работало электрооборудование климатической системы четырех вагонов из-за попадания снега и влаги.

Исходя из комментария ЦППК, сотрудники приложили все усилия для устранения неисправности и приняли оперативные меры по пересадке пассажиров в теплые вагоны.

«Компания приносит извинения за доставленные неудобства. Мы зафиксировали данный случай и отрабатываем его совместно с коллегами из РЖД, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в дальнейшем», - заявляют представители ЦППК.