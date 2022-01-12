Пассажиры экспресса «Рязань-Москва» были вынуждены ехать в столицу в неотапливаемых вагонах

ЦППК - крупнейший оператор пригородных перевозок. Фото: архив "КП".

11 января железнодорожный экспресс «Рязань-Москва», отправляющийся в 8 часов утра, подали на конечную станцию в неисправном состоянии. Информацию об этом «КП-Рязань» подтвердил источник в ЦППК, обслуживающей это направление.

По словам нашего собеседника, секция электропоезда, состоящая из четырех вагонов, по технической причине пришла не отапливаемой. Из-за этого некоторые пассажиры были вынуждены перейти в другую часть состава, заняв места других людей.

По информации издания «Вид сбоку», температура в неотапливаемых вагонах была около нуля градусов. Кто-то съежившись остался в них, кто-то ехал стоя в отапливаемых. При этом со стороны перевозчика пассажирам предложили лишь два варианта: отказаться от путешествия или же ехать так как есть.

Отметим, что цена проезда из Рязани до Казанского вокзала в Москве на этом поезде начинается от 780 рублей (по данным сайта РЖД. - ред.).