Проститься с Ириной Кукушкиной можно 14 января в Скорбященском храме

Проститься со скоропостижно скончавшейся Ириной Петровной Кукушкиной можно будет 14 января в Скорбященском храме Рязани (Скорбященский проезд, 1). По информации министерства здравоохранения Рязанской области, траурная панихида прощания состоится в 10:30.

Начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области Ирина Кукушкина умерла 12 января. Руководство минздрава выразило соболезнования родным и близким покойной (читать подробнее).

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