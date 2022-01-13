Не стало начальника отдела рязанского минздрава Ирины Кукушкиной

Умерла начальник отдела рязанского министерства здравоохранения Рязанской области Ирина Кукушкина.

12 января скончалась Кукушкина Ирина Петровна, начальник отдела организации оказания медицинской помощи детям министерства здравоохранения Рязанской области. Печальную весть принес региональный минздрав.

«Ирина Петровна была чутким, внимательным и позитивным человеком. Благодаря своей добропорядочности, она пользовалась безграничным авторитетом среди коллег и пациентов», - говорится в некрологе.

Ирина Петровна Кукушкина родилась 4 июля 1956 года в Тульской области.

После окончания РязГМУ, поступила в аспирантуру. Работала кандидат медицинских наук на кафедре детских болезней с курсом детской хирургии университета.

С 1994 года Ирина Кукушкина возглавляла отделение клинической гематологии и онкологии Рязанского филиала НИИ детской гематологии, а с 1996 года и в течение десяти лет - онкогематологическое отделение ОДКБ им. Дмитриевой.

В 2006 году Ирина Петровна перешла в управление здравоохранения Рязани, а потом и в министерство здравоохранения Рязанской области.

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