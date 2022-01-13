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Общество13 января 2022 14:28

Жилинспекция накажет за неубранные дворы четыре УК в рязанской Горроще

13 января проверка прошла во дворах десяти домов
Источник:kp.ru
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Жилинспекция накажет за неочищенный снег и сосульки на крышах четыре УК в рязанской Горроще.

Жилинспекция накажет за неочищенный снег и сосульки на крышах четыре УК в рязанской Горроще.

Госжилинспекция после проверки дворов в Горроще намерена привлечь к административной ответственности четыре управляющие компании. Это ООО «Бытремсервис», ООО «Городская Роща-1», ООО «РГО», ООО «Сафари+».

Ревизия прошла 13 января. Представители исполнительного органа власти посетили следующие адреса:

- ул. Братиславская, 17, 21, 19, 19 к.1;

- ул. Полетаева, 11, 12;

- ул. 1-я Линия, 3;

- ул. Гагарина, 76,78, 78 к.1.

В итоге выяснилось, что упомянутые выше организации не очистили снег и не сбили сосульки с крыш проверявшихся домов.

В последующие дни, в том числе в выходные, жилинспекция намерена продолжить рейды.