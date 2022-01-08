Декоративного оленя из фотозоны в поселке Сараи украл местный житель

Полицейские по горячим следам нашли похитителя оленя из фотозоны в поселке Сараи, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Утром, 7 января 2022 года в полицию обратился директор сараевского дома культуры и сообщил, что из праздничной фотозоны, расположенной у культурного учреждения, пропала фигурка оленя, украшенная гирляндами.

Оперативники опросили местных жителей и установили, что к краже декорации может быть причастен 30-летний уроженец поселка Сараи, в настоящее время проживающий в Москве. Полицейские наведались к подозреваемому домой, где и обнаружили украденный элемент новогоднего декора.

По предварительной информации, сараевец приехал из столицы в родной поселок к родственникам на праздники. В состоянии алкогольного опьянения мужчина ночью отправился гулять. Дойдя до новогодней фотозоны у местного дома культуры, злоумышленник забрал фигурку оленя и принес домой. Причину своего странного поступка мужчина пока не объяснил.

По факту кражи полицейские проводят проверку.

Праздничную фотозону, расположенную на площади перед сараевским домом культуры, неизвестные повредили в ночь на 7 января 2022 года.