В поселке Сараи вандалы испортили новогоднюю фотозону

В поселке Сараи неизвестные испортили новогоднюю фотозону. Фото: "Пресса".

Рождественскую ночь жителям поселка Сараи омрачили вандалы. Неизвестные повредили новогоднюю фотозону, пишет «Пресса».

Праздничную композицию установили у местного дома культуры еще в декабре. Четыре импровизированных елочки, снеговик и два оленя на фоне яркого баннера с поздравлением стали любимым местом для фотосессий как среди жителей поселка, так и гостей. Чтобы создать по-настоящему новогоднее настроение, фотозону украсили елочными игрушками и гирляндами.

Однако в рождественское утро люди обнаружили, что гирлянды больше не светятся, а с фотозоны исчез один олень.

«Это просто варварство какое-то. Когда же мы научимся ценить красоту, беречь то, что нас окружает», – отметила директор сараевского дома культуры Людмила Топильская.

Теперь жители поселка гадают, кому мог понадобиться декоративный зверь.