У ТРЦ «Премьер» у маршрутки №41 отвалились колеса. Фото: НРВК

Днем 6 января на Московском шоссе в Рязани у коммерческого автобуса №41 отвалились два задних колеса. По крайней мере так утверждает анонимный подписчик паблика НРВК.

«Около ТРЦ «Премьер» у автобуса №41 оторвалось два задних колеса», - написал человек и прикрепил фотографию.

«Это вина перевозчика и всех контролирующих органов. Вина в том, что выпускают на линию аварийные автобусы», - написал в комментариях один из подписчиков.

Официальной информации по данному факту к настоящему времени не поступало.

Этим же днем рязанцы сняли видео, как в одном из дворов безнадежно застряла машина скорой помощи (смотреть и читать подробнее).

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