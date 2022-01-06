В одном из дворов Рязани машина скорой помощи безнадежно застряла в снегу

Днем 6 января в Рязани в одном из дворов машина скорой медицинской помощи застряла в снегу. Видео с места опубликовала блогер Оксана Джалилова (@ladyntl)

На кадрах видно, что машину сначала пытались извлечь из завала снега с помощью буксира, но было бесполезно, потом пришли на помощь мужчины.

«Передаю привет администрации города и управляющей компании, которая сказала: «Звоните после 10 января», - подписала видео девушка. – Вот такая классная уборка снега».

Для привлечения внимания рязанка на видео обратилась лично к губернатору Рязанской области Николаю Любимову и администрации Рязани.

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