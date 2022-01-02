Назван владелец автобуса, попавшего в автокатастрофу под Рязанью

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о ДТП с участием автобуса в Рязанской области. Как сообщает пресс-служба госоргана, на место автокатастрофы выехали заместитель прокурора области Алексей Дикарев и Скопинский межрайонной прокурор Ольга Ткачева.

Также в сообщении отмечено, что врезавшийся в опору моста Neoplan принадлежит астраханской компании "Транс Лайн". Трагедия, унесшая пять жизней, случилась 2 января на трассе "Каспий" вблизи села Вослебово Скопинского района. Различные травмы получил 21 человек, трое пассажиров в реанимации.

Уголовное дело расследуется по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Работой полицейских на месте руководит врио начальника УМВД России по Рязанской области Дмитрий Григорьев.

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