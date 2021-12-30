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Общество30 декабря 2021 10:31

С 1 января 2022 года в Рязани повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Сэкономить можно будет, оплачивая проезд по безналичному расчету
Источник:kp.ru
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С 1 января 2022 года в Рязани повысится стоимость проезда в общественном транспорте на муниципальных маршрутах. Если сейчас цена поездки составляет 23 рубля, то повысится до 25 рублей.

Соответствующее постановление Рязанской энергетической комиссии опубликовано газетой «Рязанские ведомости».

Сэкономить можно будет, оплачивая проезд картой. В таком случае стоимость одной поездки составит 24 рубля.

Ранее владельцы коммерческого транспорта просили губернатора увеличить с нового года стоимость поездки до 28 рублей, но глава региона отметил, что такое повышение недопустимо.