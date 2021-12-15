Маршрутчики Рязани просят губернатора Любимова поднять плату за проезд до 28 рублей

Маршрутчики Рязани просят губернатора Николая Любимова поднять плату за проезд до 28 рублей.

Перевозчики Рязани просят губернатора Николая Любимова поднять цены на проезд до 28 рублей. Соответствующее письмо отправил главе региона президент Рязанской региональной ассоциации перевозчиков Василий Обухов (опубликовано в НРВК).

Глава рязанских маршрутчиков напомнил губернатору, что в Рязани действует тариф на проезд в размере 23 рублей, а установили его еще 1 декабря 2017 года.

«Ежегодно повышаются цены на топливо, на содержание и обслуживание транспорта, тем самым увеличивая наши расходы. Так, например, стоимость дизельного топлива за этот период выросла почти в полтора раза: с 37 рублей - в 2018 году до 51 рубля в декабре 2021 года», - пишет Обухов и признается, что в последнее время доходность данного вида деятельности [коммерческих перевозок - маршруток] не только не растет, но даже снижается из-за последствий коронавируса.

Президент ассоциации перевозчиков считает, что с учетом всех понесенных затрат коммерческим перевозчиками, «экономически целесообразная стоимость проезда» на сегодняшний день в Рязани должна составлять 28 рублей.

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