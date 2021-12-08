За сколько едем? В Рязани могут повысить цену проезда в общественном транспорте

Возможно, совсем скоро за проезд рязанцы будут платить по 25 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Декабрь каждого года начинается с разговоров о подорожании проезда в общественном транспорте. Власти и перевозчики в один голос сетуют на слишком низкую цену билета, подорожавшие ГСМ и запчасти, а также необходимость обновления техники. Правда, в последнее время под давлением возмущенной общественности от повышения отказывались – предыдущее подорожание произошло аж четыре года назад.

На минувшей неделе в рязанском информационном поле вновь ожидаемо возникла тема повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте. С легкой подачи депутата Дмитрия Панкина, представляющего в гордуме партию ЛДПР, появилась информация, что этот вопрос собираются обсудить на одном из декабрьских заседаний парламента.

«Под конец года, в декабре, планируется вынести на заседание Рязанской городской Думы вопрос увеличения стоимости проезда. Предлагается при безналичной оплате установить цену поездки 24 рубля, а при оплате наличными – 25 рублей. Разумеется, повысятся в цене и проездные», – написал народный избранник на странице фракции.

Обещанного четыре года ждут?

Естественно, вероятность повышения стоимости проезда энтузиазма у рязанцев не вызвала. Люди и так, мягко говоря, недовольны существующим состоянием городского общественного транспорта, а теперь им еще и хотят предложить платить за это больше.

Четыре года назад, когда произошло прошлое повышение тарифов (напомним, вместо 19 рублей с 1 декабря 2017 года проезд подорожал до 23 – Ред.), чиновники рассказывали, что вот-вот и ситуация с городским транспортом улучшится.

Так, по словам тогдашнего главы администрации, а ныне подсудимого Сергея Карабасова, проблема городского транспорта должна была решиться в 2018 году.

«Эффект от увеличения тарифа мы увидим уже через полгода. Повышение стоимости – это сложное решение. В ноябре счета Автоколонны 1310 были арестованы, и транспорт мог вовсе встать. Мы держим ситуацию на контроле, у нас есть антикризисный план», – говорил Карабасов.

Повышение цен как «расплата за популизм»

Губернатор Николай Любимов тогда же назвал повышение стоимости проезда в транспорте компромиссом, сообщив, что этого явно недостаточно.

– Экономически обоснованная стоимость проезда в общественном транспорте составляет порядка 35 рублей. Ее повышение до 23 рублей было компромиссом. В ближайшее время на смену икарусам 70-80-х годов выпуска должны прийти 30 единиц общественного транспорта, которые мы получим из Москвы. Эти машины находятся в лучшем состоянии, нежели немалая часть нынешнего транспортного парка. Для приобретения новых троллейбусов и автобусов мы планируем использовать и лизинговые схемы. Кроме того, исходя из столичного опыта, в Рязани рассматривают возможность ввести льготную стоимость проездных билетов для тех, кто постоянно пользуется общественным транспортом, – говорил в 2017 году Николай Любимов.

Как показало время, обещанные автобусы из Москвы ситуацию так и не улучшили. На смену же пускай и старым, но вместительным икарусам пришли различные модификации ПАЗов, вообще не пригодные для городских перевозок.

Но дальше всех в обсуждении транспортного вопроса пошел депутат Госдумы Андрей Макаров, представлявший в 2017 году также, как и сейчас, наш регион. Он назвал повышение цены за проезд – платой за популизм предыдущих властей.

– Очень часто приходится расплачиваться за популизм предшествующих решений. Цена за проезд в общественном транспорте в Рязани долгое время оставалась на низком уровне. В какой-то момент выясняется, что есть реальная цена, и от этого уже зависит не просто качество перевозок, зависит уже жизнь людей. Потому что то, что у нас происходит на транспорте, – это безумие. Приходится принимать непопулярное решение… Это расплата за популизм, – так объяснял прошлое подорожание Макаров.

«Малым предприятиям в таких условиях не выжить»

Перевозчики, как и большинство рязанцев, узнали о возможности подорожания от депутата Панкина. Ничего конкретного по этому поводу они рассказать не смогли. Но в отличие от горожан представители транспортных предприятий подорожания проезда ждут, считая, что цена за проезд и так слишком долго не поднималась.

– Естественно, что мы этого подорожания ждем. Потому что уже сейчас наш бизнес находится на грани рентабельности. Всех частников сейчас заставляют обновлять подвижной состав, но сделать мы это можем исключительно с привлечением лизинга. Таким образом, после оплаты всех необходимых платежей, налогов и кредитов с одной машины у меня получается в месяц не более 5-10 тысяч рублей. Хорошо тем, у кого таких автомобилей много, но малым предприятиям в таких условиях уже не выжить. Добавьте к этому абсолютно непрозрачную систему выбора маршрутов для перевозки льготников и получите тот транспорт, который у нас есть, – поделился с «КП-Рязань» руководитель одного из транспортных предприятий.

Прошлое удорожание проезда сразу на четыре рубля чиновники даже подкрепили опросом, якобы проведенным во время рейда по городскому транспорту. Оказалось, что жители готовы платить больше, но при условии, что автобусы и маршрутки станут новее и удобнее.

Вместо послесловия

К сожалению, за четыре года, миновавших с подорожания, автобусы и маршрутки удобнее и новее не стали, и даже более – ситуация с транспортом за это время только ухудшилась. Горожане регулярно жалуются на нехватку подвижного состава, на его неудобство, состояние, хамство водителей и невозможность уехать куда-либо после десяти часов вечера.

Любопытно, что вопрос повышения цены за проезд уже поднимался все той же ЛДПР еще 23 ноября. Но тогда эта тема широкого отклика от горожан не получила. Видимо, тогда общественность больше интересовало введение в регионе системы QR-кодов, чем гипотетическое увеличении цены проездного билета. Но когда туман, напущенный ограничениями, немного рассеялся, выяснилось, что людям на это не плевать, и тема заиграла новыми и отнюдь не радужными красками.

СКАЗАНО

Возникновение в очередной раз темы подорожания проезда в общественном транспорте смотрится очень странно, после того как в минувшем апреле губернатор Николай Любимов публично выступил за «заморозку» стоимости проезда.

На своей странице «ВКонтакте» он написал, что на встрече с зампредом правительства Евгением Беленецким, где обсуждалась концепция развития общественного транспорта, поставил одно лишь условие:

– В концепции есть пункт о возможном увеличении тарифов на проезд. Конечно, мы этого допустить не можем – ни в этом году, ни в следующем. Надо улучшать транспортную сеть и обслуживание пассажиров за счет других ресурсов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В разговоре с корреспондентом «КП-Рязань» депутат Дмитрий Панкин нисколько не сомневается, что решение о повышении стоимости проезда будет принято:

– В начале его рассмотрят на профильном комитете, а затем вынесут на голосование всех депутатов. Учитывая же расклад сил в городском парламенте, даже если все оппозиционные партии такое решение не поддержат, оставшееся большинство все равно проголосует за все, что им скажут. Так что иллюзий я бы в этом вопросе не питал и даже сказал бы, что уже все решено.

А КАК У НИХ

С декабря сразу на пять рублей подорожал проезд в общественном транспорте Краснодара. С приходом календарной зимы жители столицы Кубани должны заплатить за поездку в автобусе (в зависимости от перевозчика) от 25 до 35 рублей.

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