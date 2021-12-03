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Общество3 декабря 2021 8:23

В Рязани могут увеличить стоимость проезда

По словам депутата Дмитрия Панкина, вопрос вынесут на заседание гордумы в декабре
Источник:kp.ru
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
После прошлого подорожания проезда муниципальный автопарк в Рязани не был обновлен ни на йоту.

После прошлого подорожания проезда муниципальный автопарк в Рязани не был обновлен ни на йоту.

В Рязани могут увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. По словам депутата Дмитрия Панкина, вопрос планируется вынести на одно из декабрьских заседаний гордумы.

Как сообщил Панкин на странице фракции ЛДПР, при безналичной оплате администрация Рязани предлагает установить тариф 24 рубля, при оплате наличными – 25 рублей.

«Разумеется, повысятся в цене и проездные», - добавил депутат.

Текущий тариф - 23 рубля - действует в Рязани с декабря 2017 года. Тогда он вырос сразу на 4 рубля.