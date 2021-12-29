Рязанка оспаривает в суде распоряжение губернатора о QR-кодах

В Рязанском областном суде состоялось предварительное заседание по иску жительницы региона Марины Понкратенко к губернатору Николаю Любимову. Женщина пытается оспорить законность распоряжения губернатора о введении QR-кодов.

С 30 октября глава региона обязал торговые центры, заведения общепита и ряд других организаций не пускать посетителей без предъявления QR-кодов о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции вкупе с документом, удостоверяющим личность. Истица указывает, что это нарушает ее конституционные права. В частности, на свободу передвижения.

Представитель ответчика, естественно, требования не признал. Следующее заседание по гражданскому делу назначено на 20 января.

Аналогичные иски поданы если не во всех, то уж точно в подавляющем большинстве регионов России. Во многих случаях их не рассматривают вовсе, в остальных – отказывают в удовлетворении требований. Положительного решения пока не было нигде.