В бюджет Рязани добавили почти полмиллиарда рублей

Доходы и расходы бюджета Рязани на 2021 год увеличены на 452 млн рублей. Изменения одобрили депутаты гордумы на заседании 23 декабря.

При этом из вышестоящих бюджетов поступило более 480 млн рублей. Большая часть – на строительство школы на 1100 мест в Кальном (261 млн рублей), которое уже ведется, и непосредственно на организацию дошкольного и общего образования (111 млн рублей). Для 7,8 млн. рублей целевое назначение – ремонт дорог, а для 9,5 млн рублей – модернизация светофорных объектов (почти столько же больше года назад потратили на один «умный светофор»). Полная информация о распределении средств опубликована на сайте гордумы.

Также на заседании 17 млн. рублей (тоже спустились «сверху») дополнительно заложили на дорожную программу 2022 года.

Определились депутаты, куда потратить часть от 74 млн рублей налогов, поступивших сверх кассового плана: 22 млн рублей выделено на новую технику для Дирекции благоустройства города.