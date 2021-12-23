Экс-директор завода «Форт» Павел Вандышев стал почетным гражданином Рязанской области. Фото: правительство Рязанской области.

В Рязанской области на одного почетного гражданина стало больше. 22 декабря депутаты областной Думы на заседании согласовали кандидатуру Павла Вандышева, посвятившего много лет фармацевтике.

Павел Вандышев – бывший директор фармацевтической компании «ФОРТ» и один из разработчиков инновационной четырехвалентной вакцины от гриппа «УльтриксКвадри». Под его руководством завод запустил производство иммунопрепаратов с созданием порядка 700 рабочих мест.

В 2021 году Вандышев стал заместителем директора национального исследовательского центра имени Гамалеи, а годом ранее вошел в список 48 человек, чьи имена власти занесли на Доску Почета Рязанской области.

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