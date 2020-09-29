На Доску Почета Рязанской области занесли 48 человек

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28 сентября в Рязани торжественно открыли обновленную Доску Почета. Обычно это происходит в преддверии 1 мая, однако по понятным причинам мероприятие перенесли.

«Оказаться на Доске почета – это несомненное признание и стимул для достижения еще более высоких трудовых и производственных результатов. Чем больше людей будут равняться на вас, тем больше у Рязанской области будет сил и возможностей для дальнейшего уверенного движения вперед», - сказал на церемонии губернатор Николай Любимов.

На Доску Почета традиционно вносятся имена 48 человек, которых областное правительство признает лучшими тружениками региона. Им вручили свидетельства об этом событии.

Список публиковался еще на исходе весны. В него вошли:

- Анискина Наталья Витальевна, учитель истории и обществознания СОШ N 1 г. Сасово;

- Бубукина Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы Ижевской СОШ имени К.Э.Циолковского;

- Вандышев Павел Евгеньевич, генеральный директор ООО «ФОРТ»;

- Выборнова Екатерина Засимовна, врач-кардиолог кардиологического отделения Скопинского ММЦ;

- Горяйнова Елена Геннадиевна, преподаватель по классу фортепиано Путятинской детской музыкальной школы;

- Денисова Ирина Константиновна, начальник территориального отдела по Железнодорожному району г. Рязани МФЦ Рязанской области;

- Дикова Галина Ивановна, индивидуальный предприниматель (Путятинский район);

- Дунин Игорь Михайлович, плотник ЗАО «Рязанский кирпичный завод»;

- Евдокимова Валерия Юрьевна, заведующий отделом научно-экспозиционной и выставочной деятельности Государственного музея-заповедника С.А.Есенина;

- Екшов Андрей Иванович, тракторист СПК «Колос» (Сасовский район);

- Журневич Светлана Валентиновна, заведующая инфекционным отделением, врач-инфекционист Михайловской МРБ;

- Иванова Елена Васильевна, тренер ГАУ РО «СШОР «Лидер»

- Карнишева Ольга Вячеславовна, заведующий отделом сохранения и развития нематериального культурного наследия ГБУК РО «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»;

- Ковылин Сергей Александрович, оператор машинного доения ООО «Ряжская МТС»;

- Кожин Александр Николаевич, производитель работ ООО «Строительные технологии»;

- Копылова Надежда Николаевна, заведующая неврологическим отделением - врач-невролог Спасской РБ;

- Кундюкова Валентина Тимофеевна, дояр ООО «Путь Ленина» (Захаровский район);

- Линьков Роман Алексеевич, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «Рязанский завод железобетонных изделий N 2»;

- Логунов Юрий Николаевич, начальник летно-методического отдела Сасовского имени Героя Советского Союза Тарана Г.А. летного училища гражданской авиации;

- Лосилкин Валерий Владимирович, механизатор ООО «АгроСоюзСпасск»;

- Лучкин Александр Васильевич, директор Филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Рязанский областной радиотелевизионный передающий центр»;

- Макаров Виталий Витальевич, руководитель группы разработчиков АО «Елатомский приборный завод»;

- Митрошкина Валентина Михайловна, оператор машинного доения ООО «Заря» (Рязанский район);

- Мочалов Валерий Михайлович, механизатор обособленного подразделения N 3 ООО «ОКА МОЛОКО» (Пителинский район);

- Наумова Татьяна Михайловна, председатель Колхоза имени Ленина (Касимовский район Рязанской области);

- Олейников Дмитрий Юрьевич, заместитель главного конструктора отдела главного конструктора ООО «СААЗ Комплект»;

- Петрынина Ирина Николаевна, врач-терапевт участковый Рязанской МРБ;

- Печерский Николай Александрович, пекарь-оператор МП «Хлебозавод N 1 города Рязани»;

- Пилипенко Юлия Николаевна, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей - врач-неонатолог ОДКБ имени Н.В.Дмитриевой;

- Политова Вера Ивановна, машинист конвертных машин ООО «Ряжская печатная фабрика»;

- Преснова Татьяна Николаевна, главный художник ЗАО «Труженица»;

- Ренин Николай Дмитриевич, генеральный директор ООО «Кадомский вениз»;

- Рощин Алексей Александрович, генеральный директор ПАО завод «Красное знамя»;

- Сверчкова Екатерина Валерьевна, оператор машинного доения ООО «Надежда» (Александро-Невский район);

- Седов Александр Николаевич, директор Елатомского психоневрологического интерната;

- Сергеев Александр Константинович, начальник пожарно-спасательной части N 26 ГПС по охране г. Спас-Клепики;

- Скуратов Алексей Александрович, индивидуальный предприниматель (Сараевский район);

- Смирнов Юрий Леонидович, генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод»;

- Сорочкин Николай Владимирович, электромонтер группы релейной защиты и автоматики электротехнической лаборатории МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети»;

- Степанников Сергей Владимирович, машинист укладчик асфальтобетона Рязанского дорожного ремонтно-строительного управления филиала АО «Рязаньавтодор»;

- Сумцов Алексей Иванович, механизатор ИП КФХ Гусева Евгения Александровича (Сапожковский район);

- Устинов Василий Александрович, главный агроном ОАО «АГРАРИЙ-РАНОВА»;

- Филатов Игорь Алексеевич, директор Рязанского железнодорожного колледжа;

- Харитонова Елена Евгеньевна, директор Детского эколого-биологического центра;

- Чижов Валерий Владимирович, машинист погрузочных машин АО «Касимовнеруд»;

- Шариков Александр Николаевич, водитель ООО «Авангард» (Рязанский район).