В рязанской больнице Семашко отработали эвакуацию пациентов

22 декабря в рязанской больнице Семашко прошли учения, организованные областным МЧС. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. Сотрудники больницы совместно со спасателями отрабатывали навыки эвакуации пациентов.

По легенде учений в третьем корпусе больницы произошел пожар. Сами учения состояли из двух частей. Сначала спасатели рассказали медикам, что они должны сделать при эвакуации пациентов в условиях возникшего пожара. После, в практической части, сотрудники уже самостоятельно отработали полученные знания.

Чтобы условия были наиболее приближенными к реальным, спасатели привлекли к работе один пожарный автомобиль.

В учениях задействовали заведующих и врачей всех 13 отделений больницы. Как отметили в пресс-службе медучреждения, полученные знания и навыки специалисты передадут остальному персоналу уже на внутренних занятиях по пожарной безопасности.

В июне 2021 года в больнице имени Семашко произошел крупный пожар. В результате возгорания в ковидном госпитале погибли три человека (смотреть видео).