В рязанской Песочне неизвестный вскрыл чужое авто и украл инструмент

В Рязани неизвестный вскрыл припаркованный около дома автомобиль и украл из него инструменты. Сообщение о происшествии появилось в соцсетях.

Как рассказал владелец автомобиля, все произошло ночью 19 декабря около дома №50 по улице Новоселов. Со слов мужчины, весь процесс злоумышленник рассчитал буквально по часам.

«Сначала в 02:00 вскрыл машину, подготовил, что взять. А в 03:30 уже вернулся с пакетиком и забрал, что приготовил», - сообщил пострадавший.

Вот только воришка, по всей видимости, не знал, что автомобиль, на который он позарился, стоял в поле зрения объектива камеры видеонаблюдения, установленной у подъезда дома. В итоге запись совершенного преступления сначала попала в руки пострадавшего, а после разлетелась по соцсетям.

Писал ли рязанец заявление в полицию по данному факту, остается неизвестным.

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