Андрей Горелов трудоустроился в муниципальном предприятии Рязани

Андрей Горелов: путь от министра до директора МП. Фото из архива "КП-Рязань".

И.о. замглавы администрации Рязани Борис Ясинский представил утром 22 декабря коллективу МП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС) нового директора, сообщает «Новая газета».

К полной неожиданности коллектива им стал недавно подавший в отставку глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов. Обязанности директора исполнял Виталий Булатов, все были уверены, что он и станет руководителем ключевого муниципального предприятия. Кстати, Горелов, до того как нача управлять Рыбновским районом, не один год проработал в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!