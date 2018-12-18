Природоохранная прокуратура оштрафовала рязанского министра Андрея Горелова

18 Дек. 16:35 2018-12-18T16:52:11+03:00

Руководимое им министерство нарушило законодательство в сфере обращения с отходами

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В ходе проверки Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой установлено, что министерством топливно-энергетического комплекса Рязанской области при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Исполнители нарушили требования законодательства о своевременном внесении изменений в конкурсную документацию, размещенную на соответствующем сайте.

За допущенные нарушения законодательства региональный министр ТЭК Андрей Горелов привлечен к административной ответственности — оштрафован на 40 тысяч рублей.