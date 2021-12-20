Андрея Горелова официально отправили в отставку с поста главы Рыбновского района

20 декабря 2021 года главу администрации Рыбновского района Андрея Горелова официально освободили от занимаемой должности. К такому решению пришли депутаты районной Думы. Основание для освобождения от полномочий – заявление по собственному желанию.

Временно исполнять обязанности главы администрации Рыбновского района будет Марина Лысаковская – управляющая делами администрации.

Об отставке Андрея Горелова стало известно 17 декабря. В администрации Рыбновского района чиновник работал с июня 2017 года – сначала исполнял обязанности главы района, а в августе 2019 года – был официально избран главой (читать подробнее).

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