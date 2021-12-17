Андрей Горелов покинул должность главы Рыбновского района

Глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов покинул пост. Об этом сообщает местный портал RybnoeNet.

По данным сайта, исполнять обязанности главы района будет заместитель и управделами Марина Лысаковская.

Официальной информации к данному моменту не поступало.

Андрей Горелов родился в 1965 году в Михайлове.

В 2016 году назначен министром топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области.

В июне 2017 года стал сначала и.о. главы администрации Рыбновского района, а 28 августа 2019 года избран главой администрации муниципалитета.

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