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Политика17 декабря 2021 12:14

Андрей Горелов покинул должность главы Рыбновского района

Исполнять обязанности главы района будет заместитель и управделами Марина Лысаковская
Источник:kp.ru
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Андрей Горелов покинул должность главы Рыбновского района

Андрей Горелов покинул должность главы Рыбновского района

Глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов покинул пост. Об этом сообщает местный портал RybnoeNet.

По данным сайта, исполнять обязанности главы района будет заместитель и управделами Марина Лысаковская.

Официальной информации к данному моменту не поступало.

Андрей Горелов родился в 1965 году в Михайлове.

В 2016 году назначен министром топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Рязанской области.

В июне 2017 года стал сначала и.о. главы администрации Рыбновского района, а 28 августа 2019 года избран главой администрации муниципалитета.

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