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Общество21 декабря 2021 19:24

Обновление транспорта в Рязани могут вписать в нацпроект

Такое заявление сделали на презентации стратегии развития региона 21 декабря
Источник:kp.ru
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В новую стратегию развития Рязанской области заложили мероприятия по обновлению подвижного состава МУП «УРТ». Об этом зампред регионального правительства Евгений Беленецкий заявил во время презентации стратегии 21 декабря.

По словам Беленецкого, планируется обновить более 100 автобусов (большого и среднего класса) и троллейбусов. Это власти рассчитывают сделать за счет нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а также по договорам лизинга. Сроки зампред не обозначил.

Ранее сообщалось, что в Рязани замене подлежат 90% муниципального транспорта. Требуется 192 единицы техники, причем вся должна быть большого класса.